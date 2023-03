Clássico-Rei tem celular, relógio e chinelas arremessadas em campo

Os objetos foram arremessados pela torcida do Fortaleza durante as comemorações dos gols do Ceará; clube pode ser punido pelo STJD

O Fortaleza pode voltar a ser punido pelo STJD por arremesso de objetos ao campo no Clássico-Rei. Conforme relatado em súmula pelo árbitro, foram arremessados um celular e um relógio em direção aos jogadores do Ceará no momento das comemorações dos gols do Alvinegro.

Além disso, o Esportes O POVO apurou que chinelas também foram lançadas em campo, embora isso não tenha sido relatado pelo juiz na súmula da partida.

O árbitro ainda alegou que os torcedores responsáveis por lançarem os objetos não foram identificados, o que pode desfavorecer a defesa do Tricolor se denunciado pelo STJD. O clube pode ser indiciado por “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir”, previsto no Artigo 213 do CBJD. A multa para esses casos varia de R$ 100,00 a R$ 100.000,00.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vojvoda diz que Fortaleza precisa estar "com a cabeça limpa" para melhorar o desempenho

Fortaleza acerta contratação do zagueiro Bernardo Schappo até 2026

Benevenuto critica arbitragem do Clássico-Rei: "Estressou ambos os lados"

Reincidência

O Fortaleza foi punido recentemente pelo STJD por arremesso de objetos ao campo na partida contra o Náutico, pela Copa do Nordeste.

Apesar de ter identificado o torcedor responsável, o Fortaleza teve de pagar uma multa de R$ 10.000,00, sob a justificativa de que o indivíduo não foi apreendido pela equipe de segurança do estádio.

+ Clássico-Rei decisivo na Copa do Nordeste tem público de mais 30 mil pessoas

Tags