Benevenuto critica arbitragem do Clássico-Rei: "Estressou ambos os lados"

O Fortaleza deu adeus ao sonho do tricampeonato da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 29, a equipe tricolor foi superada pelo rival Ceará por 3 a 2 e foi eliminada do torneio regional. Após o jogo, o zagueiro Marcelo Benevenuto criticou a atuação da arbitragem.

"Marcelo (de Lima Henrique), árbitro experiente, em um jogo dessa importância dá esses vacilos. Hoje, infelizmente, foi horrível. Estressou ambos os lados. Foi por isso que o Ceará não queria ele presente nessa semifinal, foi horrível", comentou.



Em um jogo repleto de discussões e cartões amarelos, o Leão do Pici ainda viu Thiago Galhardo ser expulso no segundo tempo. Para Benevenuto, a expulsão influenciou no resultado. Depois, o defensor também pediu desculpas ao torcedor leonino.

"A gente fez de tudo para tentar empatar. Acho que a expulsão prejudicou um pouco também e mesmo assim conseguimos mandar no jogo no segundo tempo. Infelizmente não conseguimos fazer o terceiro gol. É pedir desculpas para o torcedor que lotou o Castelão. Agora é focar na final contra eles e vencer para seguir nossa caminhada."



Durante sua fala, o camisa 5 ainda afirmou que a confiança do elenco tricolor segue firme e já projetou a final do Campeonato Cearense, que será disputada contra o mesmo Ceará.

"A gente fica triste, mas não pode se abalar. É clássico, um vai ganhar, outro vai perder. A confiança segue a mesma. É focar na final para ser campeão cearense", afirmou.



