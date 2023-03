Fortaleza acerta contratação do zagueiro Bernardo Schappo até 2026

Tricolor sela compra do defensor do Ituano, adquire 70% dos direitos econômicos e fecha acordo por quatro temporadas

A pouco menos de uma semana do encerramento da janela de transferências, o Fortaleza enfim concretizou a desejada contratação de um zagueiro. O clube do Pici acertou a compra do zagueiro Bernardo Schappo, do Ituano, até o final de 2026 e irá realizar o anúncio nas próximas horas, apurou o Esportes O POVO.

O Leão do Pici passa a ser detentor de 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os 30% restantes permanecem com o clube paulista.

O Tricolor já tinha demonstrado interesse no camisa 4, que tinha vínculo com o Galo de Itu até o final de 2024, mas virou alvo no mercado da bola pelo desempenho no Campeonato Paulista deste ano. O São Paulo também estava na disputa pelo defensor de 24 anos, mas as negociações com o Fortaleza avançaram nos últimos dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bernardo Schappo era titular absoluto do escrete rubro-negro e soma 13 partidas nesta temporada. O zagueiro é cria do próprio Ituano, único time da carreira até então. A partir de 2021, ganhou espaço na equipe principal e foi titular em boa parte da campanha do título da Série C do Campeonato Brasileiro, atuando 17 vezes e anotando um tento. No ano passado, entre Paulistão e Série B, atuou 34 vezes e marcou três gols.

Reforço para a defesa do Leão

O atleta tem 1,91m — será o zagueiro mais alto do elenco do Leão — e é canhoto, característica rara entre os defensores do time de Juan Pablo Vojvoda — apenas Titi tem o pé esquerdo como dominante. De acordo com o FootStats, o camisa 4 do Ituano tem o segundo maior número de rebatidas (108) do Paulistão de 2023. A idade também é vista como trunfo para uma futura negociação com bom retorno financeiro.

Desde o fim de 2022, o Fortaleza tentava a contratação de um zagueiro no mercado da bola. O clube procurou diversos nomes e chegou a fazer propostas, mas não teve sucesso em fechar com os nomes desejados, seja por questões contratuais ou financeiras.

Sobre o assunto Ceará bate Fortaleza, vence terceiro Clássico-Rei seguido e vai à final do Nordestão

Benevenuto critica arbitragem do Clássico-Rei: "Estressou ambos os lados"

Tags