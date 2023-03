Clássico-Rei decisivo na Copa do Nordeste tem público de mais 30 mil pessoas

Os times selaram acordo antes do Clássico-Rei pela divisão do faturamento dos três duelos decisivos pelo Nordestão e pelas finais do Campeonato Cearense

Mais de 31 mil pessoas presenciaram a vitória do Ceará por 3 a 2 sobre o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, em jogo bastante movimentado. A renda bruta foi de R$ 371 mil. Os times selaram acordo antes do Clássico-Rei pela divisão do faturamento dos três duelos decisivos pelo Nordestão e pelas finais do Campeonato Cearense.

A divisão das torcidas na arquibancada foi meio a meio, com os setores especial e premium ocupados pelos torcedores do Fortaleza, mandante da disputa. O Clássico-Rei disputado nessa quarta-feira, 29, foi o primeiro dos três confrontos decisivos entre os clubes, em um período de dez dias.

Os dois rivais já tinham se encontrado outras duas vezes em 2023: um confronto pela Copa do Nordeste e outro pelo Campeonato Cearense, ambas partidas com vitória do Alvinegro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro Clássico do ano, realizado no Presidente Vargas, o público total foi de mais de 11 mil pessoas, em partida válida pelo Campeonato Estadual. A partida válida pelo Nordestão, no Castelão, registrou o maior público em Clássico-Rei em 2023, com mais de 36 mil pessoas.

Sobre o assunto Garantido na final, Ceará pode conquistar premiação recorde no Nordestão

Ceará bate Fortaleza, vence terceiro Clássico-Rei seguido e vai à final do Nordestão

Próximos Encontros

Fortaleza e Ceará se enfrentarão no próximo sábado, 1º, na primeira partida da final do Campeonato Cearense. O Tricolor do Pici busca a primeira vitória em Clássicos-Rei em 2023, enquanto o Vovô vai embalado com 100% de aproveitamento contra o maior rival nesta temporada.

Por Giovana Feitosa/ Especial para O POVO

A segunda partida da final do Estadual e o quinto Clássico-Rei de 2023 acontecerá neste sábado, 8.

Tags