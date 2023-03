Fortaleza é punido em R$ 10 mil por garrafa lançada em campo

O Fortaleza foi punido em R$ 10 mil pelo STJD por conta de um lançamento de garrafa ao campo por um torcedor. O fato, relatado em súmula pelo árbitro, ocorreu no jogo contra o Náutico, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

No entendimento da Procuradoria, o Tricolor não reprimiu o lançamento do objeto ao gramado, uma vez que o clube apenas informou o nome do torcedor que cometeu a infração, mas ele não foi apreendido pela autoridade policial.

“A denúncia da equipe do Fortaleza também está narrada na súmula e tem um boletim de ocorrência juntado que foi lavrado pelo chefe de segurança. Não foi levado o infrator que teria arremessado essa garrafa. Simplesmente o chefe de segurança procurou a autoridade policial e narrou que teria ocorrido o fato. Há o relato do nome da pessoa, mas não o encaminha como determina a excludente do artigo 213 do CBJD”, disse Milton Bastos, procurador que estava presente na sessão.

A defesa do Fortaleza afirmou que a equipe de segurança do estádio não conseguiu apreender o infrator porque ele já havia evadido o local.

