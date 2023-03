Vojvoda diz que Fortaleza precisa estar "com a cabeça limpa" para melhorar o desempenho

O comandante tricolor concedeu entrevista coletiva após a eliminação do time na Copa do Nordeste

A eliminação do Fortaleza para o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste foi marcada pelo emocional dos atletas tricolores em campo, que estavam bastante agitados na partida. Em um desses momentos de desestabilização, o atacante Thiago Galhardo recebeu o segundo amarelo por falta em Richardson e foi expulso de campo enquanto a equipe perdia por 3 a 1.

Em coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda acredita que o time deve ter raça, mas que não pode deixar de jogar futebol. Ele ainda disse que o elenco tem condições de melhorar o desempenho em campo, mas, para isso, precisa que os jogadores tenham “cabeça limpa” para lidar com as adversidades na partida e não acabe com um homem a menos, como aconteceu no jogo.

“Vamos trabalhar o emocional como sempre se trabalha, mantendo o foco em nossas tarefas e sermos inteligentes em momentos que temos que ter a cabeça fria, porque futebol não é somente raça, raça e raça. Eu compreendo que isso é uma parte importante do futebol, mas também devemos jogar e o Fortaleza está em condições de melhorar seu funcionamento”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Temos qualidade e confio nos nossos jogadores. Para melhorar o funcionamento também temos que estar com uma cabeça limpa, uma cabeça fresca, não entrar tanto nessa briga que significam nessas partidas. Sabemos que o torcedor em todas as partidas quer raça, acho que o time hoje teve atitude. Mas temos que controlar, para que essa atitude e essa raça não passem para o outro lado, se não ficamos com dez jogadores, como foi hoje”, completou.

+ Conmebol divulga datas e horários dos jogos do Fortaleza na Sul-Americana

Em uma situação difícil às vésperas da final do Estadual e da estreia na Copa Sul-Americana, Vojvoda adota o discurso de confiança no elenco e lembra da recuperação do Tricolor no Brasileirão no ano passado como exemplo.

“Trabalhando, confiando meus jogadores, corrigindo detalhes e erros que cometemos e acreditando, não encontro outro jeito para sair dessa situação. Ano passado estávamos em situações ruins e saímos dela juntos e acreditando em nosso elenco”, disse.

Sobre o assunto Fortaleza acerta contratação do zagueiro Bernardo Schappo até 2026

Benevenuto critica arbitragem do Clássico-Rei: "Estressou ambos os lados"

Com Romero entre os lesionados, Fortaleza tem cinco desfalques para o Clássico-Rei

Fator principal da derrota

O Fortaleza saiu atrás no placar e conseguiu o empate com Calebe em cobrança de falta. Porém, o clube logo sofreu outro gol e terminou o primeiro tempo em desvantagem. Vojvoda aponta que o fato de a equipe não ter sustentado o empate foi o principal fator da derrota e desequilíbrio emocional.

“No primeiro tempo o adversário conseguiu um gol de pênalti. Logo empatamos, um jogo difícil, e não sustentar 10 ou 15 minutos (foi o motivo). Esse era o momento de sustentar esse placar para tranquilizar a cabeça e voltar ao nosso jogo, acreditando na nossa posse de bola e qualidade do meio-campo para frente”, analisou.

Tags