Ceará tem retrospecto favorável em Clássicos-Rei na Copa do Nordeste

Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar em um confronto eliminatório pela Copa do Nordeste. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h30min, no Castelão, em partida válida pela semifinal da competição.

Será a 12ª vez que haverá um Clássico-Rei pelo torneio e o Vovô leva larga vantagem sobre o Leão. Em 11 jogos, foram quatro vitórias alvinegras, seis empates e apenas um triunfo tricolor. O Ceará inclusive defende um tabu de 22 anos sem perder para o Fortaleza no Nordestão.

A única vez que o Fortaleza se sobressaiu sobre o Ceará na Copa do Nordeste foi em 2001, na primeira vez que as equipes se enfrentaram pela competição. O placar foi 2 a 1 para o Tricolor.

O último duelo entre os clubes ocorreu na fase de grupos dessa edição do torneio, que terminou em vitória do Ceará pelo placar de 2 a 0. O Vovô também levou a melhor no último jogo eliminatório, em 2020, também pela semifinal, com triunfo de 1 a 0.

Campanhas semelhantes

Ceará e Fortaleza realizaram campanhas semelhantes nesta edição de Copa do Nordeste. No Grupo A, o Leão do Pici terminou na segunda colocação, com 18 pontos, somando seis vitórias e duas derrotas. Já o Vovô no Grupo B obteve cinco triunfos, um empate e um revés, o suficiente para terminar na primeira colocação, com 16 pontos.

Nas quartas de final, a dupla cearense se classificou no tempo normal. O Tricolor goleou o Ferroviário e o Alvinegro superou o Campinense sem tantos problemas.

