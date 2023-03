Ceará e Fortaleza selam acordo por divisão de renda em Clássicos-Rei decisivos

Em um intervalo de dez dias, Ceará e Fortaleza se enfrentarão três vezes em duelos decisivos por Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Com bom relacionamento nos bastidores, os clubes selaram acordo sobre os preços dos ingressos e divisão meio a meio da renda dos Clássicos-Rei, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor será mandante em duas ocasiões (semifinal do Nordestão e primeira final do Estadual) e o Alvinegro no último duelo (segunda decisão do Cearense). A exemplo do que ocorreu nos outros dois embates de 2023, a divisão das torcidas nas arquibancadas será meio a meio, com o "time da casa" ocupando também o prédio central, onde ficam os setores Especial e Premium.

Nos dois primeiros clássicos da temporada, o Vovô foi o mandante no PV e no Castelão, mas as rendas foram divididas em 50% para cada. No primeiro jogo, no estádio Presidente Vargas, cada um embolsou R$ 40 mil; no segundo encontro foram R$ 170 mil para cada cofre.

A prática de divisão de renda não ocorreu em outros clássicos estaduais pela Copa do Nordeste, por exemplo: na sexta rodada do torneio regional, quando Ceará e Fortaleza se enfrentaram, Náutico x Sport e Bahia x Vitória também protagonizaram dérbis e os mandantes ficaram com 100% dos valores líquidos.

A maratona de Clássicos-Rei no Castelão começará na próxima quarta-feira, 29, às 21h30min, pelo Nordestão. Depois serão os dois confrontos pelo título estadual: sábado, 1º de abril, às 16 horas, e no próximo dia 8, também às 16 horas.

Clássicos-Rei: valores dos ingressos

O acordo entre Leão e Vovô também inclui os preços dos ingressos que serão praticados nos três jogos — apenas os sócios do mandante de cada partida terão acesso por meio de check-in conforme cada plano.

Setor Norte (inferior e superior): R$ 50 (meia R$ 25)

Setor Sul (inferior e superior): R$ 50 (meia R$ 25)

Setor Central (superior): R$ 50 (meia R$ 25)

Bossa Nova: R$ 80 (meia R$ 40)

Especial: R$ 90 (meia R$ 45)

Premium: R$ 100 (meia R$ 50)

