Clássico-Rei reedita semifinal do Nordestão de 2020

Com a vitória do Ceará neste domingo, 26, a Copa do Nordeste voltará a ter um Clássico-Rei em uma de suas semifinais, após três anos

Ceará e Fortaleza voltarão a medir forças em uma semifinal de Copa do Nordeste após três anos. Em 2020, o Alvinegro de Porangabuçu levou a melhor sobre o Tricolor do Pici. Com um gol de Klaus, o Vovô avançou à final diante do Bahia, e garantiu o seu segundo título do regional.

Naquele ano, as equipes se enfrentaram em um cenário bem distinto do que ocorrerá na atual edição. Se neste ano a expectativa é de um Castelão lotado e pulsante, em 2020, a pandemia fez com que os jogos do Nordestão fossem realizados no estado da Bahia e sem público nos estádios, após a competição ser paralisada de março a julho.

Comandados por Guto Ferreira e Rogério Ceni, Ceará e Fortaleza mediram forças no estádio de Pituaçu, em Salvador. O Vovô encaminhou a sua classificação ainda no primeiro tempo, quando Vina, em cobrança de falta, achou Klaus dentro da área, que cabeceou forte e superou Felipe Alves.

Após derrotar o maior rival, o Vovô enfrentou o Bahia na decisão regional. A final foi disputada em duas partidas, ambas em Pituaçu. A equipe alvinegra não deu chances ao tricolor baiano.

No jogo de ida, vitória do Ceará por 3 a 1, com gols de Fernando Sobral, Cléber e Mateus Gonçalves. Fernandão descontou para o Bahia. Já no jogo da volta, Cléber garantiu a segunda vitória do Vovô no confronto, assim como o segundo título do alvinegro da Copa do Nordeste.

