Fortaleza e Ceará duelam nesta quarta-feira, 29, em busca de uma vaga na decisão da Copa do Nordeste. Nos elencos atuais, Cléber, suspenso por doping do Vovô, lidera o ranking de artilharia do Clássico-Rei. Pelo lado tricolor, Tinga é o jogador com mais gols no confronto. As equipes se enfrentam a partir de 21h30min, na Arena Castelão, em partida única válida pela semifinal do Nordestão.

Cléber é o artilheiro do Clássico-Rei com quatro gols. O atacante balançou as redes pela primeira vez contra o Fortaleza no dia 20 de dezembro de 2020, na vitória por 2 a 0 do Ceará, pelo Brasileirão daquele ano. Depois voltou a marcar no empate por 1 a 1, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2021, e na vitória por 3 a 1 no Campeonato Brasileiro do mesmo ano. O último tento diante do Fortaleza foi no triunfo alvinegro por 1 a 0 no primeiro Clássico-Rei de 2022, válido pela Série A do Brasileirão.

O jogador foi flagrado em exame antidoping realizado em novembro do ano passado. Após coleta da urina do atleta, a análise identificou a presença de matabólito de tamoxifeno, substância proibida no esporte. Ele está suspenso preventivamente do futebol, assim como impedido de imediato de exercer suas funções no clube do Porangabuçu.

O ídolo tricolor Tinga possui três gols em Clássicos-Rei. O lateral-direito foi autor do tento que garantiu a vitória por 2 a 1 do Leão no jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2020. No duelo decisivo da volta, o jogador balançou a rede outra vez e assegurou o bicampeonato estadual ao Fortaleza naquele ano. O atleta marcou ainda na derrota por 3 a 1 na Série A do Brasileirão de 2021.

Além deles, Erick e Guilherme Castilho aparecem com dois gols cada, pelo lado alvinegro. Ambos marcaram nos últimos dois confrontos diante do Fortaleza. Nas ocasiões, o Vovô venceu por 2 a 1 e 2 a 0, em embates válidos pelo Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, respectivamente.

Pikachu e Moisés também balançaram as redes em duas oportunidades contra o Ceará. Os dois tentos do ala foram anotados na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022 em que venceu pelo placar de 2 a 0. Na volta, o Leão perdeu por 1 a 0, mas assegurou a classificação para as quartas da competição nacional. Já o atacante marcou no empate em 1 a 1, pela Copa do Nordeste; e na vitória pelo placar de 1 a 0, no Campeonato Brasileiro, ambos em 2022.

Kelvyn, que retornou de empréstimo da Ferroviário-SP, também tem um gol marcado em Clássico-Rei. O lateral-esquerdo marcou na vitória do Ceará por 3 a 1, pela Série A do Brasileirão de 2021.

Veja ranking dos artilheiros do Clássico-Rei:

Ceará

Cléber: 4 gols (Fortaleza 0 x 2 Ceará - 20/12/2020, Fortaleza 1 x 1 Ceará - 02/06/2021 e Ceará 3 x 1 Fortaleza - 01/08/2021 e Fortaleza 0 x 1 Ceará - 2022-06-01)

Guilherme Castilho: 2 gols (Ceará 2 x 0 Fortaleza - 05/03/2023 e Ceará 2 a 1 Fortaleza - 05/03/2023)

Erick: 2 gols (Ceará 2 x 0 Fortaleza - 05/03/2023 e e Ceará 2 a 1 Fortaleza - 03/05/2023)

Kelvyn: 1 gol (Ceará 3 x 1 Fortaleza - 01/08/2021)

Fortaleza

Tinga: 3 gols (Ceará 1 x 2 Fortaleza - 30/09/2020, Fortaleza 1 x 0 Ceará - 21/10/2020 e Ceará 3 x 1 Fortaleza - 01/08/2021)

Pikachu: 2 gols (Fortaleza 2 a 0 Ceará - 22/06/2022 - 2x)

Moisés: 2 gols (Fortaleza 1 x 1 Ceará - 05/02/2022 e Ceará0 a 1 Fortaleza - 14/08/2022)



