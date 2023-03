Comissão de arbitragem nega pedido do Ceará e mantém árbitro para o Clássico-Rei

Marcelo de Lima Henrique será o encarregado de apitar o Clássico-Rei pela semifinal da Copa do Nordeste

A Comissão de Arbitragem da CBF negou o pedido do Ceará de substituir o árbitro Marcelo de Lima Henrique, da Federação Cearense (FCF), para o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste. Portanto, ele apitará o confronto desta quarta-feira, 29, pela semifinal do torneio.

O Alvinegro havia solicitado a troca na noite da última segunda-feira, 27, alegando o desejo de um juiz de outra federação apitasse o jogo.

“Por se tratar de um clássico de confronto único e decisivo, o clube entendia que o melhor seria uma arbitragem filiada a alguma federação de fora”, manifestou o Ceará em nota através da assessoria de imprensa.

Marcelo de Lima Henrique será assistido por Renan Aguiar e Anderson da Silva Rodrigues, também afiliados à Federação Cearense. O VAR será comandado por Adriano Barros Carneiro.

Requerimento p troca do árbitro indeferido pela Comissão de Arbitragem/CBF. Presidente da CA, Wilson Seneme, justificou o indeferimento pelo fato de o MdLH ter apitado o jogo do CSC na 1a rodada do Estadual sem qualquer objeção! Pelo visto, Seneme acompanha de perto o manjadinho! — Anacleto Figueiredo (@anacletofpp) March 28, 2023

Jogo único e decisivo

O duelo entre Ceará e Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste será disputado em jogo único. A partida será disputada nesta quarta-feira, 29, às 21h30min, na Arena Castelão, e o vencedor avança para a final do torneio. Em caso de empate no tempo normal, a decisão definida nos pênaltis.

