Morínigo prega paz nos próximos clássicos: "Rivalidade é sempre dentro de campo"

Fortaleza e Ceará se enfrentarão três vezes no intervalo de dez dias. Rivais decidem semifinal da Copa do Nordeste e finais do Estadual

Nas próximas semanas, Fortaleza e Ceará protagonizarão momentos tensos para suas torcidas. Os rivais históricos decidirão semifinal da Copa do Nordeste e finais do Campeonato Cearense no intervalo de dez dias.

Diante disso, o técnico alvinegro Gustavo Morínigo projetou o Clássico-Rei da próxima quarta-feira, 29, válido pela semifinal do torneio regional e revelou que foi difícil manter a concentração antes do confronto diante do Sergipe.

“São dois times que já se conhecem. Falar de clássico é muito do que se vive a partir de agora. Inclusive, antes desse jogo, nós tivemos que focar no Sergipe e foi difícil ter a concentração e atenção de todos", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o paraguaio também pregou paz entre as torcidas nos próximos encontros entre Fortaleza e Ceará. Morínigo ressaltou que a rivalidade tem que ficar apenas dentro das quatro linhas.

"Para a torcida, a imprensa, os jogadores e nós, é uma festa (o clássico). Esperamos que siga sendo uma festa e que não ocorra coisas desagradáveis fora. Temos que lembrar que é futebol e a rivalidade é sempre dentro de campo. Que tenhamos atenção e entusiasmo, com todo respeito que sempre tratamos nossos adversários”, comentou o treinador em entrevista coletiva.



Além desta quarta, 29, Vovô e Leão também se enfrentam nos dias 1º e 8 de abril pelas finais do Campeonato Cearense. No duelo de ida, o time tricolor será mandante. Na volta, é a vez da equipe alvinegra.

Sobre o assunto CBF define data do Clássico-Rei pela semifinal do Nordestão

Com retorno de Vitor Gabriel, Ceará inicia preparação para Clássico-Rei

Clássico-Rei reedita semifinal do Nordestão de 2020

Tags