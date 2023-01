Parceria com Ciel e placar surpreendente: Pulga fala de Ferroviário 3x0 Ceará

O atacante do Ferrão concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e falou sobre a vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Ceará

Um dos destaques da vitória do Ferroviário por 3 a 0 sobre o Ceará, Erick Pulga admitiu que o placar final do jogo foi "surpreendente", tendo em vista que poucos acreditavam no triunfo do time sobre o Vovô pela Copa do Nordeste. Ele marcou o segundo gol da equipe em bela jogada individual sobre os defensores alvinegros e ainda participou dos outros dois tentos do triunfo do Tubarão.

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o atacante afirmou que o elenco tinha boas expectativas em fazer frente ao Alvinegro.

“A gente sabia que seria um jogo difícil contra a equipe do Ceará, mas a expectativa era boa porque a gente tinha certeza de que ia propor um grande jogo. A gente treinou bastante essa semana e graças a Deus honrou a gente e saímos com a vitória”, disse o jogador, em programa realizado na manhã desta segunda-feira, 23.

“Foi surpreendente (o placar de 3 a 0), porque o Ferroviário ao longo da semana foi bastante desacreditado (por parte de torcedores e da imprensa) em conseguir ganhar do Ceará”, completou.

Com a vitória, o Ferroviário terminou a primeira rodada do Nordestão na liderança do Grupo A por ter mais saldo de gols.

Parceria com Ciel

Erick Pulga e Ciel formam uma parceria de sucesso neste início de temporada. Os dois foram responsáveis por marcar os últimos sete gols do Ferroviário na temporada. Contra o Ceará, Pulga e Ciel tabelaram na jogada que originou pênalti em Felipe Guedes, convertido pelo camisa 99.

O jovem contou como é realizar a parceria com o experiente atacante de 40 anos.

“Eu tô muito feliz de jogar com o Ciel. É um cara que eu assisti na televisão e hoje eu posso ter a honra de jogar ao lado dele e o ajudar a marcar muito mais gols”.

No terceiro tento do Ferroviário diante do Ceará, Erick Pulga quem sofreu a falta na entrada da grande área, cobrança que foi convertida pelo companheiro para decretar o triunfo do time.

Jogador torce Ferroviário desde criança e projeta 'Lei do Ex' contra Atlético-CE

Cearense, Erick Pulga revelou ser torcedor do Ferroviário desde criança. O jogador, contudo, não pertence ao Tubarão da Barra, mas sim ao Atlético Cearense, e está no clube por empréstimo, sob cláusula de vitrine.

O próximo jogo do Ferroviário é justamente contra o Atlético-CE, na próxima quarta-feira, 25, pelo Campeonato Cearense. Erick Pulga poderá jogar contra o time que possui os direitos econômicos dele e projeta aplicar a “Lei do Ex”.

“Quem sabe sai essa ‘Lei do Ex’. Mas eu tenho total respeito pelo Atlético, foi um clube que me acolheu muito bem”, falou.

Adquirido pela Águia da Precabura em 2021, Pulga foi emprestado para Madureira, Campinense e Maracanã antes de reforçar o Ferroviário.

Breve passagem na base do Fortaleza

Erick Pulga já teve passagem nas categorias de base do Fortaleza e chegou a fazer parceria com o volante Hércules, que ascendeu ao profissional pelo Tricolor do Pici e hoje é uma das peças de confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O jogador, todavia, não permaneceu no clube por problemas na documentação junto ao River-PI, ex dono dos direitos dele. Foi no time piauiense que o jovem de 22 anos foi integrado aos profissionais, mas não chegou a entrar em campo com a camisa do clube.

Na temporada 2023, Erick Pulga tem dois gols marcados e uma assistência em três partidas oficiais disputadas.

Veja entrevista completa na íntegra

