Ciel e Erick Pulga participaram de todos os últimos sete gols do Ferroviário em 2023

O momento do Ferroviário não poderia ser melhor na atual temporada. Invicto em 2023, com duas vitórias e dois empates, o Tubarão da Barra tem tido dois personagens importantes dentro de campo: Ciel e Erick Pulga. Ambos são os artilheiros da equipe no ano.

A entrosada dupla foi decisiva nos últimos dois jogos do Coral, contra o Barbalha, pelo Campeonato Cearense, e Ceará, pela Copa do Nordeste. Nestes dois jogos, o Tubarão marcou sete gols, todos com participação de Ciel ou Erick Pulga.

Sobre o assunto Ferroviário volta a vencer Ceará por três gols de diferença após quase 14 anos

Ciel faz dois, Ferroviário faz grande jogo e vence Ceará por 3 a 0 em estreia no Nordestão

Neste recorte, Ciel balançou as redes cinco vezes, três diante do Barbalha e duas contra o Vovô. Erick Pulga também deixou o dele nos dois confrontos, marcando um tento em cada partida.

Juntos, Ciel e Pulga representam o encontro de diferentes gerações no futebol. A diferença de idade entre os dois é de 18 anos: o veterano, com 40, enquanto o jovem promissor, com 22. A aposta do Ferroviário em mesclar experiência e juventude tem surtido efeito dentro de campo.