Ferroviário volta a vencer Ceará por três gols de diferença após quase 14 anos

A última vez havia acontecido no Campeonato Cearense de 2009, quando o Tubarão da Barra goleou o Vovô por 4 a 1

O Ferroviário voltou a vencer o Clássico da Paz contra o Ceará por três gols de diferença após quase 14 anos. O último triunfo por essa diferença no placar havia acontecido no Campeonato Cearense de 2009, quando o Tubarão da Barra goleou o Vovô por 4 a 1 na Arena Castelão.

Na ocasião, Ernandes, Wescley (2x) e Guto anotaram os gols que garantiram a goleada para o Coral, enquanto Michel descontou para o Ceará. Neste jogo, que aconteceu no dia 15 de março, um domingo, Arnaldo Lira era o treinador do Tubarão e Zé Teodoro comandava o Vovô.

Sobre o assunto Ciel faz dois, Ferroviário faz grande jogo e vence Ceará por 3 a 0 em estreia no Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jejum sem vencer o rival Ceará por um placar mais “elástico” acabou neste domingo, 22. Com uma atuação imponente e eficaz, o Ferroviário derrotou o Alvinegro de Porangabuçu por 3 a 0 e estreou com vitória na Copa do Nordeste.

Na partida, Ciel, com dois gols marcados, e Erick Pulga, com um tento, foram os grandes destaques. Embalado e invicto na temporada, o Tubarão volta a campo na próxima quarta-feira, 25, para encarar o Atlético-CE pelo Campeonato Estadual.



Últimas vitórias do Ferroviário sobre o Ceará por três gols de diferença: