Kobayashi fala dos objetivos do Ferroviário no Cearense: "O céu é o limite"

Tubarão da Barra goleou o Barbalha na estreia do Estadual e inicia certame com otimismo

O Ferroviário estreou no Campeonato Cearense 2023 com o pé direito. Nesta segunda-feira, 16, o Tubarão da Barra goleou o Barbalha por 4 a 0 no Estádio Presidente Vargas, com três gols de Ciel e um de Pulga.

Dessa forma, o técnico Paulinho Kobayashi avaliou o resultado de forma positiva e comentou sobre os objetivos do clube da Barra do Ceará no Estadual deste ano.

"O céu é o limite, temos que pensar dessa maneira. Temos que reforçar nossa equipe, trazer mais atletas porque são duas competições. A gente entende que vai haver um desgaste, o que é natural, são seres humanos", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse foi o terceiro jogo do Ferroviário na temporada. Anteriormente, a equipe havia enfrentado ASA-AL e Confiança-SE, pelas Eliminatórias da Copa do Nordeste. Com vitórias nos pênaltis em ambos os confrontos, o Tubarão conquistou sua classificação para a fase de grupos do torneio.

Com isso, Kobayashi elogiou o desempenho dos seus jogadores neste início de temporada.

"A equipe vem jogando bem. O volume de hoje foi diferente, agredimos mais, buscamos jogo. O crescimento mostra que estamos no caminho certo."



Próximo compromisso



Agora, o time coral iniciará sua preparação para estrear na fase de grupos do Nordestão. No domingo, 22, o Ferroviário recebe o Ceará no Estádio Presidente Vargas, às 18h. Kobayashi terá a semana livre para treinos e afirmou que a equipe deve permanecer com o mesmo pensamento.

"É outra competição. Nós entendemos a necessidade do Ferroviário nas duas competições. Começamos bem o Estadual e agora vamos focar na Copa do Nordeste. Temos que continuar com a mesma pegada, o mesmo pensamento."



Tags