Chay sobre derrota do Ceará no Nordestão: "É natural em algum momento a gente não ir bem"

O Ceará foi dominado pelo Ferroviário na estreia da Copa do Nordeste e perdeu por 3 a 0, em jogo disputado na noite deste domingo, 22, no estádio Presidente Vargas. O Vovô até criou chances de gol, mas foi mal defensivamente e escapou de sofrer um resultado pior contra os adversários.

Em entrevista após o jogo, o meia-atacante Chay – que realizou a estreia com a camisa alvinegra – destacou que o clube vive um início de trabalho e que a equipe ainda está se adaptando neste começo de temporada. O atleta disse que é natural a equipe oscilar em alguns jogos e que o elenco continuará trabalhando para ajustar erros.

“É início de um trabalho. Embora tenha bastante jogadores que estavam no Ceará no ano passado, mas é um pessoal que está chegando. É um novo grupo, com um novo treinador, e a gente está se adaptando às coisas. É natural em algum momento a gente não ir bem, como no caso de hoje. Não fomos bem na estreia da Copa do Nordeste, mas vamos continuar trabalhando durante a semana para irmos ajustando o que estamos errando e seguir em frente esse trabalho, que é muito promissor”, disse.

Estreia do meia-atacante

Chay estreou com a camisa do Ceará na derrota por 3 a 0 contra o Ferroviário. O atleta entrou na vaga de Vina aos 27 minutos e deu nova vida ao ataque alvinegro, que estava com menos ímpeto em relação ao primeiro tempo.

O meia-atacante quase conseguiu diminuir o placar em finalização de primeira e criou chances para os companheiros, mas não obteve êxito e viu a equipe ser derrotada na estreia da Copa do Nordeste.

