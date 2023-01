Ceará volta a perder na fase de grupos da Copa do Nordeste após quase 5 anos

A derrota do Ceará por 3 a 0 para o Ferroviário quebrou uma invencibilidade de quase cinco anos do Vovô na fase de grupos da Copa do Nordeste. O último revés do Alvinegro nesta fase da competição ocorreu em fevereiro de 2018, quando foi superado pelo Sampaio Corrêa por 1 a 0, fora de casa. Desde então, foram 35 partidas sem perder.

Na ocasião, o volante Fernando Sobral, que viria a se transferir para o Ceará na temporada seguinte, marcou o tento da derrota alvinegra, em duelo válido pela terceira rodada. Naquela edição, a fase de grupos do Nordestão era dividida em quatro grupos com quatro equipes, que disputavam jogos de ida e volta e os dois melhores classificados avançavam para o mata-mata.

Sobre o assunto Chay sobre derrota do Ceará no Nordestão: "É natural em algum momento a gente não ir bem"

Eleição para conselho deliberativo do Ceará é suspensa novamente por decisão judicial

Diretor de futebol diz que elenco do Ceará "não está fechado" e fala sobre contratações

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vovô volta a perder na estreia após seis edições

O duelo contra o Ferroviário também quebrou a invencibilidade do Ceará na partida de estreia do torneio. A última vez que o Vovô perdeu na primeira rodada havia sido em 2016, quando foi superado por 2 a 1 pelo Vitória da Conquista. De lá pra cá, o Vovô disputou seis edições da competição.

+ Ferroviário volta a vencer Ceará por três gols de diferença após quase 14 anos

Tags