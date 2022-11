Governo inicia troca do gramado do Castelão e entrega será em fevereiro

Serviço para a substituição é no valor de R$ 1,95 milhão e tem previsão de conclusão para a primeira quinzena de fevereiro do próximo ano

Motivo de reclamações constantes de Ceará e Fortaleza, o gramado do Castelão começou a ser trocado. Em entrevista coletiva concedida na praça esportiva, nesta segunda-feira, 14, o secretário de Esporte e Juventude (Sejuv) do Estado, Rogério Pinheiro e o Superintendente de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira apresentaram o cronograma das obras. A previsão é que a reforma seja finalizada até 10 de fevereiro.

“Nós começamos a trabalhar faz 10 dias. O nosso cronograma também vai ser durante a noite. Se for preciso trocar a parte do dreno, nós vamos trocar também para que o serviço fique 100% concluído. O que me preocupa muito é que aqui no Ceará só tem um estádio. Nós vamos ter que conversar com a Federação, que não adianta nós trocarmos a grama e ter só dois, três jogos com a grama boa. Vamos ter que estudar com a Federação que para jogos menores nós temos o PV, o estádio de Horizonte e outros estádios. A gente tem de regrar daqui para frente. Os jogos do Campeonato Cearense terão de ser a maioria no PV”, ressaltou Quintino Vieira.

“Nós queremos entregar tudo até o dia 10 de fevereiro. Vamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite com chuva e tudo para entregarmos de 5 a 10 de fevereiro. Eu queria entregar antes, mas o problema é a cura da grama que tem que estar em perfeito estado para não ter problemas”, disse o Superintendente de Obras Públicas.

A nova grama do estádio continuará sendo natural. Rogério Pinheiro afirmou que o gramado sintético seria o ideal, entretanto, os clubes recusaram. “A solução definitiva seria o gramado sintético. Contudo, não foi possível por uma resistência dos clubes, a gente sabe que o jogo flui de maneira diferente e a gente entende”, destacou.

O serviço para a substituição é no valor de R$ 1,95 milhão e tem previsão de conclusão para a primeira quinzena de fevereiro de 2023, período próximo ao início do calendário do futebol cearense. Para os jogos do Fortaleza na Libertadores, a praça esportiva já deverá estar à disposição. A segunda fase preliminar da competição, etapa em que o Leão entra na disputa, está prevista para 21 de fevereiro a 2 de março.

A Arena Castelão foi palco de 57 jogos em 2022 e é o estádio com mais partidas disputadas em solo brasileiro. Em média, é realizado um certame a cada cinco dias no Gigante da Boa Vista. Com isso, o gramado é prejudicado pela alta carga de confrontos, que é intensificado pelo período chuvoso.

Veja etapas da obra do Castelão

Remoção de todas as camadas do gramado

Verificação dos drenos

Troca da manta de drenagem

Recomposição das camadas de brita e areia

Plantio do gramado

