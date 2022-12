Castelão finaliza plantio de novo gramado e deve voltar a ter jogos entre 60 e 70 dias

Iniciado na última quinta-feira, 15, o plantio do novo gramado da Arena Castelão foi concluído na madrugada deste sábado, 17. Dessa forma, o estádio necessita de, no mínimo, dois meses para estar apto a receber jogos e outros eventos. A notícia foi dada pela governadora Izolda Cela, em sua conta oficial no twitter.

“Boa notícia para o futebol cearense. O plantio do novo gramado da Arena Castelão, iniciado na última quinta-feira, foi concluído neste sábado. A partir de hoje, são necessários no mínimo 60 dias para que o estádio volte a estar apto a receber jogos e outros eventos”, disse Izolda.

Encerrada a fase inicial de plantio, o próximo passo é regar e adubar para estimular o crescimento e o enraizamento das mudas. Além disso, os refletores da Arena Castelão devem passar a noite inteira ligados para acelerar o processo de fotossíntese do novo gramado.

“As mudas recebem tratamento adequado, com aplicação de adubos e iluminação permanente. A conclusão dos serviços está prevista para até março de 2023. A troca do gramado foi necessária devido ao excesso de jogos (73) na arena em 2022, o que acabou comprometendo seriamente o campo de jogo. Nenhum outro estádio brasileiro sediou tantas partidas no ano. Entregaremos um excelente gramado para nossos clubes”, completou Izolda.

“A próxima fase é de regar e adubar. São necessários de 60 a 70 dias após a conclusão do plantio para deixar o estádio 100% em condição de jogo”, reforçou Quintino Vieira, titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Secretário de Esporte e Juventude do Ceará, Rogério Pinheiro fez uma projeção de quantos dias serão necessários para o primeiro corte da grama: "A expectativa é que em 30 dias já se possa fazer o primeiro corte".

Com o prazo de no mínimo 60 dias, estipulado pela governadora Izolda Cela, para a liberação da Arena Castelão, o primeiro Clássico-Rei de 2023 poderá ser afetado. Isso porque, a partida está prevista para 8 de fevereiro do próximo ano, ou seja, apenas 53 depois do encerramento do plantio do novo gramado.

Portanto, caso o duelo entre Ceará e Fortaleza, válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense, não tenha a data alterada, é possível que seja realizado fora da Arena Castelão. Uma alternativa seria a utilização do Estádio Presidente Vargas, localizado também na capital cearense.

