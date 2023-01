Mesmo com derrota, Floresta assegura classificação inédita na Copinha

O Floresta está na próxima fase da Copinha 2023. A equipe cearense se classificou para a próxima etapa da competição nacional sub-20 ao ficar na segunda colocação do Grupo 5 com quatro pontos somados em três jogos. O Flamengo-RJ foi a outra equipe do chaveamento a se classificar, com sete pontos.

Neste domingo, o Verdão da Vila Manuel Sátiro disputou a terceira partida da primeira fase da Copinha. A equipe foi derrotada pela Aparecidense-GO por 1 a 0. O gol da equipe goiana foi anotado no último lance do primeiro tempo, por Robinho. O atleta recebeu a bola sozinho na segunda trave após a cobrança de um escanteio. O jogo foi realizado no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, São Paulo.

Na próxima fase, o Floresta enfrenta o time que se classificar na primeira colocação do Grupo 6, que é composto por Ceilândia, Catanduva, América-RN e Avaí. Os dois primeiros citados possuem quatro pontos até o momento e os dois últimos somaram um ponto na competição até aqui. Os jogos entre eles, onde será definido o adversário do Lobo da Vila, será realizado nesta segunda-feira, 9.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags