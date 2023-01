Ferroviário vence Confiança-SE nos pênaltis e está na fase de grupos da Copa do Nordeste

Após empate sem gols no tempo regulamentar, equipes decidiram vaga por meio das cobranças de pênalti. O Tubarão da Barra converteu 5 chutes contra 4 do Dragão

O Ferroviário está classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra enfrentou o Confiança-SE no estádio Batistão, em Sergipe, neste domingo, 8, e com o empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, as equipes decidiram quem avançaria para a próxima fase da competição por meio de cobranças de pênalti. Do lado coral, Ciel, Mattheus Silva, Matheus Lima, Fabão e Roni Lobo converteram os chutes que classificaram o time de Paulinho Kobayashi. Do lado do Confiança, Felipe Borges, Ítalo, Tcharlles e Adalberto foram os quatro jogadores que marcaram.

Com o resultado, a equipe coral está na próxima fase do certame regional, onde deve ganhar uma cota de R$ 1,9 milhão. A definição de qual grupo o Tubarão fará parte irá depender do resultado do embate entre Santa Cruz e Botafogo, que ocorre logo mais às 19h15min deste domingo, 8.

Primeiro tempo: Ferroviário finaliza mais, mas equipes não marcam

Ferroviário e Confiança jogavam como em uma final e isso se denotou desde os minutos iniciais, embora as equipes parecessem nervosas em campo. Apesar do nervosismo, os dois times conseguiram criar nas primeiras oportunidades. O Dragão quase abriu o placar aos quatro minutos em um contra-ataque que sobrou para Bruno Camilo, mas Douglas defendeu bem.

Dois minutos depois, foi a vez do Tubarão chegar perto do gol adversário. Com maior controle da posse de bola, o Ferroviário controlava bem os passes e nos 15 minutos iniciais foi o time que mais criou chances de gol, especialmente utilizando-se de Ciel e Erick Pulga. O camisa 16 criou a maior chance de gol coral no primeiro tempo aos 12 minutos, mas a finalização feita passou perto do gol e foi para fora.

Mandante do duelo, o Confiança tentava diminuir a força do Ferroviário, mas tinha dificuldades de se manter com a bola para criar jogadas por causa da marcação coral. Do outro lado do campo, o Ferroviário seguia criando chances, mas pecando nas finalizações.

Após os 30 minutos, o Dragão começou a tentar igualar o número de finalizações. Já cansaço, o Tubarão começava a dar mais espaços ao adversário, que tentou, mas as equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

Segundo tempo: Confiança tem maior domínio do jogo

Na segunda etapa, o número de finalizações do Ferroviário foi mais tímido. Com a torcida ao seu favor, o Confiança foi tomando mais espaço na partida, de modo que o Tubarão só conseguiu voltar a assustar o adversário na retomada do jogo em uma finalização aos 15 minutos, que foi defendida pelo goleiro adversário. Do outro lado do campo, o Dragão, indo mais ao ataque, finalizou bem mais.

Tendo liberdade para criar em campo após modificações feitas pelo técnico Vinícius Eutrópio, o Confiança dominou a partida no decorrer dos minutos. As jogadas mais perigosas criadas pelo Dragão passavam especialmente por Negueba. O Ferroviário só voltou a conseguir finalizar novamente aos 34 minutos, quando em contra-ataque, o grupo de Kobayashi lançou a bola por cima da meta. A equipe coral pouco conseguia ficar com a bola, no entanto.

A maior chance do segundo tempo ocorreu aos 44 minutos. Negueba ficou de cara pro gol, mas a bola terminou nas mãos do goleiro Douglas. Sem mais grandes lances depois, o jogo ficou para ser decidido nas penalidades.

Jogo entre Confiança e Ferroviário é definido nos pênaltis



Batidas do Ferroviário:

- Acertou: Ciel (1ª), Mattheus Silva (2ª), Matheus Lima (3ª), Fabão (5ª), Roni Lobo (6ª)

- Errou: Éder Lima (4ª)

Batidas do Confiança:

- Acertou: Felipe Borges (1ª), Ítalo (2ª), Tcharlles (3ª), Adalberto (5ª)

- Errou: Lenon (4ª), Jhonnatan (6ª)

