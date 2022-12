Secretário projeta entrega do Castelão antes de Clássico-Rei pelo Estadual

Segundo Rogério Pinheiro, o estádio não deve estar pronto para o início do Estadual, que será no dia 15 de janeiro, e que "muito provavelmente" o Gigante da Boa Vista volte a receber partidas no duelo entre Ceará e Fortaleza

Em fase de obras, a Arena Castelão deve ser entregue antes do Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense, que está marcado para o dia 8 de fevereiro de 2023, é o que projeta Rogério Pinheiro, Secretário do Esporte e Juventude do Governo do Ceará.

Segundo o secretário, o estádio não deve estar pronto para o início do Estadual, que será no dia 15 de janeiro, e que “muito provavelmente” o Gigante da Boa Vista volte a receber partidas no duelo entre Ceará e Fortaleza, que se enfrentarão pela última rodada da primeira fase do campeonato.

“(A entrega do Castelão) para o começo do Campeonato Cearense não. A nossa programação de entrega do gramado para jogo é no início de fevereiro. A gente já tem uma previsão do Clássico-Rei no dia 8 de fevereiro e muito provavelmente a gente esteja entregando a Arena Castelão talvez já nesse Clássico-Rei. A nossa data limite seria dia 8, mas a gente vem trabalhando com o início de fevereiro”, falou Rogério Pinheiro na 50° Noite das Personalidades Esportivas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Confira os premiados na 50ª Noite das Personalidades Esportivas

Com nova emissora, FCF fechou o maior contrato de transmissão da história do Estadual

Ex-Ferroviário e Fortaleza, Edson Cariús é apresentado oficialmente pela Portuguesa-RJ

Castelão em obras

A Arena Castelão se encontra em fase de obras, iniciadas logo após o fim do Brasileirão. O sistema de drenagem, bastante criticado ao longo do ano, foi substituído por novas tubulações que dobraram a capacidade de drenagem do campo.

Neste momento, está sendo realizada a topografia via laser do gramado. Até o final desta semana o plantio do gramado deve ser iniciado. Diferente de rolos de tapete como nas temporadas anteriores, devem ser plantadas mudas para evitar a criação de camadas de argila que havia prejudicado o antigo sistema de drenagem.



Tags