Ex-Ferroviário e Fortaleza, Edson Cariús é apresentado oficialmente pela Portuguesa-RJ

Rosto conhecido do futebol cearense, o centroavante Edson Cariús está de casa nova. O atleta de 34 anos acertou com a Portuguesa, do Rio de Janeiro, para a temporada de 2023. O contrato será até o dia 10 de abril do próximo ano. Após o acerto com a equipe carioca, que ocorreu nesta quarta-feira, 7, ele foi apresentado oficialmente pelo clube carioca.

Na oportunidade, o centroavante demonstrou felicidade por acertar com a Portuguesa e elogiou as temporadas recentes do clube carioca. Na mesma resposta, Cariús ainda reconheceu os adversários difíceis que irão enfrentar, mas afirmou que isso o motiva ainda mais:

“Estou muito feliz com essa oportunidade de defender a Portuguesa. É uma equipe que fez boas temporadas recentemente e possibilita muitas oportunidades aos atletas. Chego bastante motivado e com uma grande vontade de vencer e conquistar grandes coisas pela Portuguesa. Essa será a minha primeira oportunidade no futebol carioca, que é um dos principais centros do futebol brasileiro. Sei que vamos enfrentar adversários fortes e isso me motiva ainda mais para esse desafio”, afirmou.

O empresário de Edson Cariús, Marquinhos Maia, também falou. O agente revelou que outras equipes tinham interesse em contar com o atacante, mas que o projeto da Portuguesa-RJ foi primordial para o acerto:

“Nós tínhamos o interesse de algumas equipes pelo Cariús. Ele fez uma boa temporada em 2022 e isso chamou a atenção de vários mercados. Recebemos algumas propostas e sondagens, mas o projeto da Portuguesa chamou muito a atenção dele, por ser uma grande equipe, que disputa um dos campeonatos mais fortes do país. Isso foi uma motivação grande para ele”, finalizou.

