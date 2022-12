Confira os premiados na 50ª Noite das Personalidades Esportivas

Na noite desta segunda-feira, 12, os melhores do futebol cearense em 2022 foram agraciados na 50ª edição da Noite das Personalidades Esportivas, a mais tradicional premiação do esporte do Estado.

Realizado pelo jornalista Sérgio Ponte e promovido pela Rádio O POVO CBN, o evento aconteceu na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e teve como destaque profissionais do Fortaleza, que venceram as categorias de melhor jogador, treinador e dirigente, além do atleta revelação.

Ídolo do Leão, Tinga foi eleito o melhor jogador do ano. O lateral, que defende o Fortaleza desde 2018 e acumula mais de 220 jogos com a camisa vermelho-azul-e-branco, recebeu seis dos 20 votos da mesa julgadora, composta por profissionais da imprensa esportiva cearense. O atleta, que está em Porto Alegre, não pôde marcar presença na cerimônia. Sérgio Papellin, executivo de futebol, recebeu o prêmio.

Pelo segundo ano consecutivo, Juan Pablo Vojvoda foi escolhido como melhor técnico. O argentino venceu a categoria de forma unânime, recebendo todos os 20 votos do júri. Desde que chegou ao clube, em 2021, o comandante vem colecionando feitos históricos pelo Tricolor e nesta temporada não foi diferente: títulos invictos do Nordestão e Cearense; classificação às oitavas da Libertadores e quartas da Copa do Brasil; 8ª colocação na Série A e vaga na pré-Libertadores de 2023.

“É um orgulho para mim estar nesse programa, de melhor treinador, mas também tenho um time de jogadores por trás, uma comissão técnica, diretoria e cada um dos funcionários que trabalha no Pici, cozinha e rouparia. Sem o trabalho do dia a dia de cada um deles, este prêmio não seria possível”, disse Vojvoda, por meio de um vídeo gravado na Argentina, país em que passa férias.

O prêmio de jogador revelação ficou com Hércules, também do Fortaleza. O jovem volante de 22 anos teve atuações de destaque pelo Tricolor no ano, pelo qual totalizou 48 jogos, sete gols marcados e uma assistência cedida. Na votação, o atleta recebeu 19 dos 20 votos possíveis. Papelin subiu ao palco novamente para receber o troféu.

Para fechar o quarteto premiado do Tricolor, Marcelo Paz, presidente do clube, venceu como melhor dirigente, com 16 votos. O mandatário, que está em Doha, no Catar, gravou um vídeo justificando a ausência e celebrando a conquista, pelo qual compartilhou com todos que fazem o Fortaleza, desde diretores até a torcida. O troféu foi recebido pelo vice-presidente Geraldo Luciano.

“Dedico esse prêmio a toda a minha diretoria, todos que fazem o Fortaleza Esporte Clube, a torcida. Infelizmente não posso estar presente, porque estou no Catar acompanhando a Copa do Mundo e não teve voo a tempo para retornar. Parabenizo a organização do evento, ao Sérgio Ponte e todos que fazem esse evento que já tem meio século de vida. Muito orgulho, de verdade, de poder receber. Guardo com muito carinho”, disse Paz.

Personalidade nacional

Árbitra do quadro da Fifa, Edina Alves foi homenageada como personalidade nacional e recebeu o troféu Jornalista Flávio Ponte. Figura constante nos jogos das principais competições do futebol brasileiro, a paranaense de 42 anos fez questão de receber o prêmio pessoalmente e tornou-se a primeira mulher em 50 anos a ganhar o troféu.

Após a cerimônia, Edina conversou com O POVO e celebrou o momento. “Eu não sabia que tinha sido a primeira mulher a vencer, e a honra é maior ainda. Que venham outras mais e mais. Queria agradecer ao carinho maravilhoso daqui. Quando o Sérgio me mandou a mensagem falando da homenagem, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Ceará e pretendo vir mais vezes, é muito acolhedor”, contou.

Menção honrosa e outras homenagens

O Ceará, por meio da histórica façanha obtida pelo time feminino, campeão da Série A2 do Brasileirão da categoria, recebeu uma menção honrosa. Eduardo Arruda, que esteve à frente da modalidade durante a temporada, foi ao palco para receber o prêmio.

A cerimônia também contou com outras homenagens especiais, como o melhor profissional de arbitragem, vencido pelo assistente Fifa Nailton Oliveira Júnior, e o desportista do ano, conquistado pelo prefeito José Sarto (PDT) em detrimento dos seus feitos, que incluem a entrega de 27 areninhas na Capital, a ida da Rede Cuca para a Superliga de vôlei, e pela reforma do estádio Presidente Vargas (PV).

