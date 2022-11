FCF divulga tabela básica e regulamento específico do Campeonato Cearense de 2023

Na noite desta segunda-feira, 14, a Federação Cearense de Futebol publicou a ordem dos jogos e o regulamento do estadual da próxima temporada

A ordem dos jogos da primeira fase do Campeonato Cearense de 2023 já está definida. Isso porque, na noite desta segunda-feira, 14, a Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol divulgou a tabela básica do estadual da próxima temporada.

Na fase inicial da competição, as equipes serão divididas em dois grupos, que irão se enfrentar. Portanto, os confrontos da primeira rodada serão: FC Atlético (Grupo A) x Pacajus (Grupo B), Ferroviário (Grupo B) x Barbalha (Grupo A), Fortaleza (Grupo B) x Iguatu (Grupo A), Guarani de Juazeiro (Grupo B) x Ceará (Grupo A) e Maracanã (Grupo B) x Caucaia (Grupo A).

Sobre o assunto Governo inicia troca do gramado do Castelão e entrega será em fevereiro

Premiação do Brasileirão: Fortaleza receberá R$ 29 milhões e Ceará sai de mãos vazias

Ceará conquista título do Cearense Sub-15 após vitória nos pênaltis diante do Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A data base divulgada pela FCF para a realização dos jogos da primeira rodada do Campeonato Cearense é 15 de janeiro, em um domingo, ainda sem os horários definidos.

O primeiro Clássico-Rei (Ceará x Fortaleza) será disputado na quinta e última rodada da primeira fase da competição. Segundo a tabela básica, o confronto está previsto para ser realizado no dia 8 de fevereiro (quarta-feira), com mando de campo do Ceará.

A FCF também divulgou o regulamento específico do Campeonato Cearense nesta segunda-feira, 14. O estadual será disputado em quatro fases: 1ª fase, quartas de final, semifinal e final. Além disso, a competição terá três torneios em paralelo: Taça Padre Cícero (Campeão do Interior), Taça Pedro Basílio (Melhor time exceto Ceará e Fortaleza) e Quadrangular de rebaixamento.

Os times que terminarem a primeira fase na primeira posição de cada grupo garantem vaga nas semifinais da competição. Já os segundos e terceiros colocados se classificam para as quartas de final. Todas as fases de mata-mata, incluindo a final, serão disputados em jogos de ida e volta.

Os dois últimos de cada grupo, ao término da fase inicial, disputarão o quadrangular de rebaixamento, que irá definir as duas equipes que irão cair para a segunda divisão do estadual. Serão seis jogos, de ida e volta.

Veja a tabela básica do Campeonato Cearense de 2023

1ª rodada (15/01):

FC Atlético x Pacajus

Ferroviário x Barbalha

Fortaleza x Iguatu

Guarani (J) x Ceará

Maracanã x Caucaia

2ª rodada (25/01):

Fortaleza x Caucaia - marcado para o dia 18 de janeiro

Iguatu x Guarani (J)

Barbalha x Maracanã

Ceará x Pacajus

Ferroviário x FC Atlético

3ª rodada (29/01):

Barbalha x Fortaleza

Caucaia x Ferroviário

Ceará x Maracanã

FC Atlético x Guarani (J)

Pacajus x Iguatu

4ª rodada (01/02):

Caucaia x Guarani (J)

Ferroviário x Ceará

Fortaleza x FC Atlético

Maracanã x Iguatu

Pacajus x Barbalha

5ª rodada (08/02):

Caucaia x Pacajus

Ceará x Fortaleza

FC Atlético x Maracanã

Guarani (J) x Barbalha

Iguatu x Ferroviário

Tags