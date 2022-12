Com nova emissora, FCF fechou o maior contrato de transmissão da história do Estadual

Além de um maior espaço na grade de programação e da promessa em alto investimento em toda a estrutura de transmissão, o critério financeiro também foi um ponto alto na oferta feita pela TV Cidade pelos direitos do Campeonato Cearense.

+Campeonato Cearense muda de emissora em 2023 e terá mais jogos exibidos na TV



O Esportes O POVO apurou que o contrato assinado com a afiliada da Record TV no Ceará foi o maior da história do Estadual. O valor ofertado supera R$ 2 milhões a cada temporada. Como foram negociados os direitos do certame até 2025, o pacote completo supera os R$ 6 milhões.

A compra da TV Cidade, no entanto, corresponde apenas aos direitos de TV aberta (com transmissão espelhada no canal da emissora no YouTube), o que significa que a FCF ainda pode negociar, nos próximos três anos, outras modalidades de exibição, como TV fechada e streaming, caso haja interesse de alguma empresa.

A forma da divisão do dinheiro arrecadado com direitos de transmissão não foi divulgada, mas a FCF deve informar sobre as cotas de cada participante posteriormente.



