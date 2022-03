Fortaleza x Atlético-BA e Ceará x CRB: veja datas e horários das quartas de final do Nordestão

Líderes na primeira fase, Tricolor e Alvinegro têm vantagem do mando de campo no mata-mata. Leão entra em campo na próxima terça-feira, 22, e Vovô joga na quinta-feira, 24

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite do último sábado, 19, a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Nordeste, com datas, horários e locais dos confrontos. Na próxima etapa do torneio, o Fortaleza enfrentará o Atlético-BA, e o Ceará terá pela frente o CRB-AL.

Líder do Grupo A, com 16 pontos, o Tricolor encara no mata-mata a equipe baiana, que ficou na quarta posição da mesma chave. O confronto já será na próxima terça-feira, 22, às 21h35min, na Arena Castelão.

Sobre o assunto Ídolo da torcida, Tinga chega aos 20 gols pelo Fortaleza

"Muito feliz", diz Zé Welison após estrear no Fortaleza com gol

Vojvoda pontua evolução do Fortaleza após vitória diante do CRB

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vovô, que liderou o Grupo B e teve a melhor campanha geral, com 18 pontos, recebe o Galo da Pajuçara, quarto colocado da chave. O ocorre na quinta-feira, 24, às 19 horas, tambem no Gigante da Boa Vista.

Sobre o assunto Ceará: Nino Paraíba comemora liderança no grupo da Copa do Nordeste

Ceará finaliza a fase de grupos do Nordestão de forma invicta pelo quarto ano consecutivo

Tiago Nunes enaltece campanha do Ceará no Nordestão e explica escolha por Lucas Ribeiro

As quartas de final do Nordestão são disputadas em jogo único e os times de melhor campanha — casos de Ceará e Fortaleza — têm a vantagem apenas do mando de campo. Ou seja, em caso de empate nos 90 minutos, a decisão da vaga para a semifinal será nos pênaltis.

Pelo chaveamento do torneio regional, o classificado de Fortaleza x Atlético-BA encara o vencedor Botafogo-PB x Náutico no próximo sábado, 26. Já o vencedor de Ceará x CRB pega o classificado de CSA x Sport no domingo, 27. A semifinal também é disputada em partida única.

As finais da Copa do Nordeste 2022 estão previstas para os dias 30 de março e 2 de abril.

Duelos das quartas de final do Nordestão:

22/3 - 21h35min - Fortaleza x CRB-AL - Arena Castelão



22/3 - 21h35min - CSA x Sport - Rei Pelé



23/3 - 20 horas - Botafogo-PB x Náutico - Almeidão



24/3 - 19 horas - Ceará x CRB - Arena Castelão

Tags