Ídolo da torcida, Tinga chega aos 20 gols pelo Fortaleza

Jogador tem presença marcante na história recente do clube do Pici

O tento marcado na vitória sobre o CRB por 2 a 0, neste sábado, no Castelão, jogo da rodada final da primeira fase da Copa do Nordeste 2022, foi especial para o agora zagueiro Tinga. O jogador, que até a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda atuava como lateral direito pelo Fortaleza, chegou aos 20 gols marcados com a camisa do Tricolor.

Com seis títulos pelo clube, ídolo da torcida e também chamado de "torcedor em campo", Tinga, 28, atingiu a marca importante em 229 jogos disputados (chegou ao clube em 2015, saiu posteriormente para atuar no Bahia e no Juventude, retornando em 2018). Nesta temporada já são dois gols para o gaúcho nascido em Porto Alegre, ambos na Copa do Nordeste.

Nas quartas de final do Nordestão, o Fortaleza recebe o Atlético-BA.

