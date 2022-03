"Muito feliz", diz Zé Welison após estrear no Fortaleza com gol

Jogador estreante foi autor de um dos gols do Tricolor do Pici na vitória por 2 a 0 diante do CRB-AL. Equipe irá enfrentar o Atlético-BA na próxima fase da Copa do Nordeste

Zé Welison estreou neste sábado, 19, com a camisa do Fortaleza no duelo contra o CRB-AL e já balançou as redes. Com um golaço de fora da área, o atleta marcou um dos dois gols do Leão na vitória por 2 a 0 e celebrou o fato na saída de campo.

"Muito feliz em poder estar vestindo essa camisa, poder honrar essa camisa e defender esse clube de massa. Foi muito bom jogar a favor dessa torcida. Fico feliz pelo gol, pela vitória e espero contribuir cada vez mais com o Fortaleza, para conseguir o objetivo da temporada", frisou ele.

Premiado como melhor atleta da partida, o jogador afirmou o desejo de ser feliz com a camisa do Leão. "É muito gratificante poder estrear e com gol. Só agradeço a Deus pelo momento como esse. O CRB é um clube onde fui querido, mas hoje defendo o Fortaleza e espero ser feliz com essa torcida maravilhosa", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

o Tricolor do Pici enfrenta o Atlético Alagoinhas (BA) nas quartas de final da Copa do Nordeste.



Tags