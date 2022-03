Ceará: Nino Paraíba comemora liderança no grupo da Copa do Nordeste

Contratado após boas temporadas no Bahia, o lateral Nino Paraíba está firmado neste momento como titular do Ceará. Após a vitória sobre o Campinense por 1 a 0, neste sábado, jogo válido pela rodada final da primeira fase da Copa do Nordeste, o jogador avaliou a partida, valorizou a liderança do Alvinegro no Grupo B (18 pontos, invicto) e projetou a próxima fase da competição.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil aqui, mas graças a Deus conseguimos fazer o gol no primeiro tempo e isso nos ajudou. Terminamos como líderes do grupo no torneio e agora é pensar na próxima fase", avisou.

Sobre o assunto Ceará derrota o Campinense por 1 a 0 e garante a melhor campanha geral do Nordestão

Copa do Nordeste: Ceará x CRB e Fortaleza x Atlético-BA nas quartas de final

O Ceará recebe o CRB nas quartas de final da Copa do Nordeste, jogo único.