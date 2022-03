Vojvoda pontua evolução do Fortaleza após vitória diante do CRB

O técnico Vojvoda saiu do Castelão neste sábado, 19, satisfeito não só com a vitória da equipe por 2 a 0 diante do CRB-AL. Em coletiva cedida após a partida, o treinador argentino elogiou a postura da equipe em campo em comparação com o duelo diante do Ferroviário, pelo Campeonato Cearense.

"Considero que foi uma partida equilibrada por parte do Fortaleza. Conseguimos gols nos dois tempos. Os jogadores sempre trazem suas principais características ao time. Acho que o primeiro tempo diante do Ferroviário foi bom e não conseguimos sustentar no segundo. Hoje o jogo foi mais regular, tanto no primeiro quanto no segundo tempo", avaliou ele.

Falando sobre o valor da partida, Vojvoda pontuou a importância de o time conseguir disputar a próxima fase do certame em casa. "Foi importante vencermos essa partida porque iremos disputar o próximo embate no Castelão. Isso é muito importante por questão de logística, viagem e também pretendemos jogar com o nosso torcedor. Isso é importante para o nosso time", disse.

Em avaliação à atuação de Zé Welison, que estreou com gol, o argentino falou sobre a adaptação do volante ao estilo de jogo do Leão. "Ele está se incorporando ao funcionamento do time. Hoje precisávamos dessa combinação de volantes entre Ronald e ele e acho que o time foi equilibrado ofensivamente. Ele é um volante misto e pode defender e atacar. O futebol é dinâmico e os jogadores se adaptam ao que se apresenta o jogo", destacou.

