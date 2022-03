Tiago Nunes enaltece campanha do Ceará no Nordestão e explica escolha por Lucas Ribeiro

Líder do Grupo B da Copa do Nordeste, o Vovô finalizou a fase de grupos com a melhor campanha geral do certame

Após a vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Campinense pela última rodada da Copa do Nordeste, o treinador Tiago Nunes concedeu entrevista coletiva e enalteceu o triunfo sobre a equipe paraibana, assim como a campanha invicta do Alvinegro na fase de grupos do certame regional. O comandante também explicou o motivo de ter escolhido Lucas Ribeiro como parceiro de Messias na zaga ao invés de Gabriel Lacerda.

“Eu quero pontuar o que foi positivo. A equipe transpirou, lutou, foi compacta, organizada, venceu o adversário nos seus domínios. Uma equipe que, mesmo que em alguns momentos que oscila a performance, consegue vencer, é confiável. Eu sei que a exigência de jogar no Ceará é grande, é um time de massa, mas temos que parar com esse negócio de só ver ponto negativo, temos que ver pontos positivos. Uma equipe que é líder da primeira fase, invicta, que tem o número de vitórias grande, com boas atuações na maior parte do tempo, tem que ser valorizada”, disse.

Para o confronto contra a Raposa Rubro-Negra, Tiago Nunes optou por utilizar o zagueiro Lucas Ribeiro no lugar de Luiz Otávio, desfalque da equipe devido uma lesão. Questionado sobre o motivo de ter escolhido o camisa 14 ao invés de Gabriel Lacerda, um dos destaques do Vovô na última temporada, o treinador explicou.

“O meu foco é dar atenção para todo mundo, dar moral para todos os atletas. Quem me conhece sabe que sou um cara que não tenho frescura. A gente trabalha no dia a dia para que todos se sintam importantes. Nosso diferencial é o sistema coletivo, nossa capacidade competitiva, a camisa do Ceará acima de tudo. Independente do atleta que jogue, tem que estar preparado. O Lucas é um zagueiro tão importante quanto o próprio Lacerda, um atleta com características um pouco diferentes, e eu priorizei a característica dele com a combinação com o Messias”, comentou.