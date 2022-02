Washington Luiz defende que Ceará e Fortaleza joguem mais no interior: "Aqui também tem torcedores"

Treinador do Iguatu concedeu entrevista para o programa Esportes do POVO nesta segunda-feira, 28, e afirmou que seria interessante Ceará e Fortaleza jogarem a primeira fase do Estadual

Um dos principais responsáveis pela campanha histórica do Iguatu no Campeonato Cearense 2022, o técnico Washington Luiz concedeu entrevista ao programa Esportes do POVO Nesta segunda-feira, 28, e afirmou que Ceará e Fortaleza deveriam jogar mais no interior.

“Eu acredito também que seria interessante a participação do Ceará e Fortaleza nessa primeira fase. As duas únicas equipes que tiveram a oportunidade de enfrentá-los fomos nós (Iguatu) e o Pacajus. E eu acredito que tem que achar uma forma de Ceará e Fortaleza vir mais para o interior porque aqui também tem torcedores deles, apaixonados, estão vivendo esse crescimento. E até uma decisão acertada da nossa diretoria de trazer o jogo para nossa casa, para poder oportunizar tanto o nosso torcedor quanto o torcedor do Ceará, que tem uma equipe de Série A, jogando no estádio aqui de Iguatu”, afirmou o técnico.

Na mesma entrevista, o treinador ressaltou a importância de decidir o jogo no Morenão, reconhecendo as dificuldades que a equipe teria em jogar duas vezes no Castelão. “Eu fiquei muito feliz com essa decisão, porque sabíamos que se fosse os dois jogos no Castelão dificilmente nós conseguiríamos esse empenho que nós fizemos. Se já foi difícil com o jogo aqui, no Morenão, imagina os dois jogos no Castelão”, ressaltou o treinador.

Desde 2019, Ceará e Fortaleza entram diretamente na segunda fase do Estadual. Neste ano, porém, a Federação ampliou as datas da primeira fase com jogos em dois turnos e as equipes entrando apenas nas quartas de final, sem disputar os confrontos classificatórios “visando a equidade técnica da competição”, segundo o argumento exposto no Artigo 25 do regulamento do campeonato.

