Com novidades, Ferroviário segue preparativos para estreia na Copa do Brasil

Sem realizar jogos oficiais desde o dia 16 de fevereiro, o Ferroviário segue treinando para o confronto contra o Nova Venécia, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida acontece às 15h30, na próxima quinta-feira, 3, no Espírito Santo.

A folga no calendário se deve ao fato do Crato ter sido suspenso do Campeonato Cearense, por suspeitas de manipulação de resultados, o confronto entre Ferroviário e a equipe do Cariri deveria ter acontecido no último dia 19.

Durante o período sem jogos, mas de bastante treinamento, o Ferrão se reforçou. Na última semana, o clube anunciou dois novos meias: Elias e Renezinho, que já foram integrados ao grupo. Neste fim de semana, Renezinho foi oficialmente apresentado.

"Encaro como um desafio muito grande essa experiência nova em um clube que tem a camisa muito pesada igual o Ferroviário. Espero ser feliz com essa camisa e, se Deus quiser, plantar para lá na frente a gente colher bons frutos".

O meia-atacante possui passagens por clubes como Floresta, União, Horizonte e Luverdense, além de já ter atuado nas categorias de base do Tubarão da Barra. Esta não será a primeira vez que o jogador será comandado pelo treinador Paulinho Kobayashi.

"Já trabalhamos juntos em 2019 pelo Floresta, deu certo, graças a Deus. Espero agregar aqui também no Ferroviário, ali no meio de campo dando assistência, fazendo gol e dando passes decisivos", ressalta.

Com o prazo de inscrição de novos atletas encerrado desde o dia 11 de fevereiro, Renezinho não poderávestir a camisa do Ferroviário pelo Estadual. Entretanto, o novo reforço vive a expectativa da disputa de dois campeonatos nacionais: a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C.

"Espero que [o ano] tenha o melhor desfecho possível, a gente vem para agregar, vem pra somar e espero, no final de 2022, que a gente conquiste coisas grandes com a camisa do Feroviário".

Ferrão na Copa do Brasil

Sobre a estreia na Copa do Brasil, Renezinho prega respeito ao adversário. A equipe Capixaba foi fundada em 2021 e realizou seus primeiros jogos oficiais em julho do último ano.

"Independente do adversário, temos que dar o nosso melhor. Independente de campo ou de estratégia. Não podemos menosprezar de maneira nenhuma o adversário, temos que encarar com seriedade e comprometimento", afirma.

Nos últimos anos, o Tubarão da Barra realizou boas apresentações na Copa do Brasil. Na última temporada, a equipe coral caiu diante do América-MG, após levar a partida para as penalidades.

O jogo ficou marcado por um erro de arbitragem que custou caro ao Ferroviário. Durante a disputa dos pênaltis, a cobrança de Adilson Bahia claramente entrou, mas a arbitragem não validou o gol.

Já em 2019, mesmo não conseguindo a classificação no duelo contra o Corinthians, o Ferrão chamou a atenção do país ao empatar em 2 a 2 com a equipe paulista.

Em 2018, outro grande jogo do Tubarão. O Ferroviário perdia para o Sport por 3 a 0 até os 32 minutos do segundo tempo. Em 11 minutos, a equipe coral empatou o jogo e conseguiu a classificação nos pênaltis.

Questionado se o histórico recente da equipe pode pressionar o grupo atual, Renezinho afirma que a cobrança faz parte do jogo. "A gente mesmo se cobra, não tem para onde correr. Sabemos do peso que é a Copa do Brasil e a dificuldade que vai ser, só que estamos muito tranquilos, estamos trabalhando muito", finaliza.

Para este domingo, 25, a assessoria de imprensa do Ferroviário informou que os treinamentos do grupo serão realizados durante o período da manhã.

