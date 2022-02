Ceará e Fortaleza entram no Estadual: entenda o regulamento

Em novo regulamento para 2022, as equipes entraram diretamente na fase de quartas de final "visando a equidade técnica da competição"

Ceará e Fortaleza estreiam essa semana no Campeonato Cearense. O Alvinegro enfrenta o Iguatu nesta terça-feira, 22, enquanto o Tricolor encara o Pacajus na quinta, 25. Segundo o Artigo 25 do regulamento, as equipes entraram diretamente nas quartas de final “visando a equidade técnica da competição”.

A partir de agora, todos os jogos serão em formato mata-mata, com ida e volta. E em caso de empate no saldo de gols nas duas partidas, a disputa será decidida nos pênaltis. Não haverá prorrogação e nem o critério de gol fora em nenhuma fase da competição.

Sobre o assunto Campeonato Cearense: com término da 1ª fase, Ceará e Fortaleza têm adversários definidos

Ceará e Fortaleza farão jogos de ida como mandantes nas quartas do Cearense 2022

Invictos no Cearense, Caucaia e Ferroviário esperam adversários na semifinal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Divididos em chaves, o Fortaleza ficou na chave 1 e o Ceará na chave 2. Pelo regulamento, o vencedor da chave 1 enfrenta nas semifinais o segundo colocado geral da primeira fase, o Ferroviário, e o vencedor da chave 2 jogará contra o primeiro, que foi o Caucaia. O mando de campo nas semifinais será decidido por sorteio.

Na final, a equipe com a melhor campanha da semifinal decidirá o jogo de volta como mandante. Em caso de campanhas semelhantes, segue a ordem de critérios de desempate:

I – Melhor pontuação na fase semifinal;

II – Melhor saldo de gols na fase semifinal;

III – Maior número de gols marcados na fase semifinal;

IV – Sorteio

O campeão garantirá vaga direta na fase de grupos na Copa do Nordeste de 2023 junto com o melhor cearense colocado no Ranking da CBF.

Tags