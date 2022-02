Washington Luiz valoriza vitória do Iguatu contra o Ceará: "Nós jogamos muito"

Treinador concedeu entrevista para o programa Esportes do POVO na manhã desta segunda-feira, 28, e exaltou a classificação do Iguatu para as semifinais do Estadual

Após a classificação heroica do Iguatu sobre o Ceará no último sábado, 26, válido pelas quartas de final Campeonato Cearense, o técnico Washington Luiz minimizou a má atuação do Alvinegro na partida e valorizou a vitória do Azulão: “Nós jogamos muito, nossa equipe jogou muito”.

“Por tudo que se foi falado, valoriza-se muito a questão do trabalho do Ceará, que não foi bem no jogo, e realmente não esteve bem, e concordo. Realmente podem não terem ido bem. Mas nós jogamos muito, nossa equipe jogou muito. Esse jogo principalmente, contra uma equipe realmente com muita personalidade. Não é fácil enfrentar um gigante do futebol brasileiro com a personalidade que nosso time enfrentou”, afirmou o treinador.

O Iguatu tem sete confrontos contra o Ceará na história do confronto e conta com um retrospecto favorável. São quatro vitórias e apenas uma derrota do Azulão. A equipe também possui um aproveitamento de 100% jogando como mandante diante do Vovô.

