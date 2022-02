Ferroviário terá logística complicada para estreia na Copa do Brasil

O Ferroviário terá que superar desafios que vão além das quatro linhas para avançar de fase e embolsar R$ 620 mil na Copa do Brasil. Para enfrentar o Nova Venécia-ES, rival no confronto decisivo pela competição nacional, o Tubarão da Barra terá uma logística complicada até chegar ao munícipio que dá nome ao clube adversário. As equipes se enfrentam no estádio Zenor Rocha, na quinta-feira, 3, às 15h30min.

A delegação coral viaja na terça-feira, 1º, após o treino no período da manhã. O embarque será por volta das 13 horas, com destino à São Paulo (SP), onde o grupo faz conexão antes de chegar à Vitória (ES). Após mais de 4.000 km de trajeto aéreo, a equipe deixará a capital capixaba e fretará um ônibus para viajar mais de 300 km até São Mateus (ES), cidade mais próxima de Nova Venécia (67 km) com capacidade para acomodar os jogadores e a comissão técnica do Ferroviário.

Enquanto não viaja, o elenco coral segue programação intensa de treinos como parte da preparação para o confronto. O plantel de jogadores não receberá folga e treinará diariamente no estádio Elzir Cabral até terça-feira. Na quarta, 2, o treino de apronto será realizado em solo capixaba, em São Mateus.

Na atividade de ontem, o técnico Paulinho Kobayashi comandou um treino técnico com bola em que exigiu velocidade na marcação e controle na posse de bola. No período da manhã, o elenco trabalhou a parte física na academia Valdir Sampaio. O comandante coral contou com dois reforços em campo. Já regularizados, o meia Elias e o meia-atacante Renezinho treinam normalmente com o grupo e estão à disposição do clube para a estreia na Copa do Brasil.

