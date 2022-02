CBF detalha jogos de Ceará e Fortaleza pela 8ª rodada do Nordestão; veja data e horário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 24, a tabela detalhada da oitava rodada da Copa do Nordeste. O Ceará enfrenta o Campinense-PB, fora de casa, no estádio Amigão, em Campina Grande, no dia 19 de março, um sábado, às 17h45min. Já o Fortaleza encara o CRB-AL, na Arena Castelão, em mesma data e horário.

Antes do compromisso pela competição regional, Vovô e Leão terão de concentrar as suas forças no Campeonato Cearense. O Alvinegro entra em campo neste sábado, 26, contra o Iguatu, às 17h45min, no estádio Morenão, no duelo de volta das quartas de final. O Tricolor do Pici terá o Pacajus como adversário nesta fase do torneio na próxima quarta-feira, 2, às 19h30min, no Castelão.

Ceará e Fortaleza lideram os grupos B e A, respectivamente, totalizando 12 pontos em seis jogos. Ambos os times possuem três vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de 66%. As equipes de Tiago Nunes e Vojvoda ainda não sofreram derrotas no certame regional em 2022.