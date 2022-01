Ferroviário recebe o Caucaia em busca da 1ª vitória no Campeonato Cearense 2022

Após o empate por 1 a 1 com o Iguatu na estreia do certame estadual, o Tubarão da Barra enfrenta a Raposa Metropolitana nesta terça-feira, 11, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Após o empate por 1 a 1 com o Iguatu na estreia do Campeonato Cearense, o Ferroviário volta a campo nesta terça-feira, 11, em busca da primeira vitória na certame estadual. O Tubarão da Barra enfrenta o Caucaia, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela segunda rodada da primeira fase da competição. O duelo terá transmissão da FCF TV e da rádio O POVO CBN.

Para o duelo diante da Raposa Metropolitana, o clube coral não poderá contar com o atacante Clisman. O jogador sofreu uma fratura na clavícula na partida contra o Iguatu, passou por uma cirurgia e não deve mais atuar durante o Cearense.

O Ferroviário encerrou a preparação para a confronto na manhã desta segunda-feira, 10, no campo da Fujita. Durante a atividade, o técnico Anderson Batatais realizou um trabalho tático com bola, jogadas de bola parada e finalizações ao gol. Após o treinamento, a delegação tricolor iniciou o período de concentração para o jogo desta terça-feira.

Com o empate diante do Iguatu, o Tubarão ocupa a quarta colocação, com um ponto conquistado. Já o Caucaia estreou com vitória por 2 a 1 diante do Pacajus e é líder da competição ao lado do Maracanã, com três pontos.

A partida entre as equipes terá presença de público no Domingão. A venda de ingressos para o confronto começou nesta segunda-feira. Com valores únicos — R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia — as entradas serão comercializadas nas lojas oficiais do Ferroviário, mandante no jogo, e na bilheterias do estádio. Para ter acesso ao equipamento esportivo, será necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação.

Ferroviário x Caucaia

Ferroviário:

4-3-3: Jonathan; Madson, Eder, André Baumer e Roni; Valderrama, Emerson Souza e Mauri; Paulista, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais.

Caucaia:

4-3-3: Josué; Lucas Neres, Túlio, Roni Lobo, e Ceará; Wilker, Guto e Everton; Dú Paraíba, Iury Tanque e Vanderlan. Técnico: Roberto Carlos.

Data: 11/1/2022

Horário: 15 horas

Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-CE

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva-CE e Camila Ferreira de Sousa-CE

Transmissão: FCF TV e Rádio O POVO CBN AM 1010 (jornada começa a partir das 15 horas)

