Atacante Clisman, do Ferroviário, fará cirurgia e pode desfalcar o Tubarão em todo o Estadual

O atacante Clisman, do Ferroviário, deverá desfalcar a equipe coral por pelo menos 90 dias. Ele sofreu uma lesão na clavícula direita, na partida de estreia do Tubarão da Barra no Campeonato Cearense de 2022, contra o Iguatu, que terminou empatada em 1 a 1.

No jogo, realizado no estádio Morenão, na cidade de Iguatu, sábado, 8, Clisman iniciou como titular, mas ficou em campo pouco mais que três minutos. Numa jogada de ataque do Ferroviário, ele foi parado com falta pelo zagueiro Ueles, do Iguatu, que ao atingir lateralmente o corpo do atacante, acabou também caindo por cima dele, aumentando o impacto. O atleta coral ficou alguns minutos caído em campo, até que foi retirado de maca e não voltou mais para a partida.

Após exames, foi constatada uma fratura na clavícula direita e definido que o jogador passará por uma operação ainda neste domingo, 9, ou na segunda-feira, 10. Com isso, a estimativa de recuperação é de até três meses, o que o tira da disputa do Campeonato Cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Preparação

O elenco do Ferroviário se apresentou na manhã de domingo para fazer os primeiros trabalhos visando o jogo de terça-feira, 11, contra o Caucaia, em Horizonte. Os titulares diante do Iguatu fizeram trabalho de recovery e os demais realizaram fortalecimento na academia. Na segunda, o time coral fará treino de apronto no campo do Fujita.

Tags