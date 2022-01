Com gol no fim, Crato vence Icasa em clássico do Cariri

Único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Mayron aos 44 do segundo tempo; o Azulão do Cariri agora divide a liderança do Campeonato Cearense com Maracanã e Caucaia, que venceram na estreia

O Crato derrotou o Icasa por 1 a 0 neste domingo, 9, no clássico do Cariri, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. O único gol da partida foi marcado por Mayron, aos 44 minutos do segundo tempo.

O Azulão do Cariri foi melhor, indo para cima desde o começo do jogo, enquanto o Icasa não conseguia passar pela boa marcação do time do Crato. Mas foi só no finalzinho do jogo, após um escanteio, que o zagueiro Mayron subiu mais que todo mundo e cabeceou para marcar o único gol da partida.

Com o resultado, a equipe do Crato divide a liderança da primeira fase do Cearense com o Caucaia e o Maracanã, que também venceram. As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira, 12. O Crato recebe o Maracanã no Inaldão às 16 horas, enquanto o Verdão visita o Atlético Cearense, no Domingão, às 15 horas.

