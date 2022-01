Maracanã bate Atlético-CE no Domingão pelo Campeonato Cearense 2022

Os dois times voltam a campo na quarta-feira, 12. Enquanto o Atlético-CE joga novamente no Domingão contra o Icasa, o Maracanã vai até o Cariri enfrentar o Crato no estádio Inaldão, em Barbalha.

Com gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo, o Maracanã garantiu vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-CE no jogo de estreia de ambos pela Campeonato Cearense de 2022. Com o resultado, a equipe de Maracanaú se juntou ao Caucaia e ao Crato na liderança do Estadual, com três pontos.

Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Aos 20 minutos, Nael finalizou de fora da área e encobriu o goleiro Diónantan. O empate da Águia aconteceu devido a uma falta cobrada dentro da grande área do Maracanã, por conta de um erro da defesa alviceleste.

Aos 39, o zagueiro Nanim interceptou um cruzamento rasteiro na área e o goleiro Rayr se antecipou e segurou a bola. O árbitro entendeu recuo e marcou a falta. Ewerton Potiguar cobrou, a bola explodiu na barreira e na volta, o camisa 9 chutou novamente, dessa vez mandando para a rede, já aos 40 minutos.

Antes dos acréscimos, porém, Paulinho P10, recebeu cruzamento na grande área e desviou de cabeça, tirando a bola do alcance do goleiro. Mesmo com sete minutos adicionais, o Atlético-CE não teve forças para buscar um novo empate.

