Com gol no último lance, Ferroviário cede empate ao Iguatu na estreia no Cearense 2022

O Ferroviário empatou com o Iguatu por 1 a 1, neste sábado, 8, no estádio Morenão, na primeira rodada do Campeonato Cearense 2022, em duelo decidido no último minuto da partida. Com o resultado, as duas equipes largam no Estadual com um ponto cada.

Tubarão da Barra abriu o placar aos 36 minutos do segundo tempo. O lateral Roni cobrou falta na área. O volante do Coral, Valderrama, cabeceou e viu a bola desviar no zagueiro Uesles, do Iguatu, antes de estufar as redes para abrir o placar.

O Azulão conseguiu o empate no último lance da partida após encaixar o contra-ataque. Romário Costa recebeu lançamento por trás da zaga do Ferroviário e cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual nos acréscimos.

No primeiro tempo, a equipe visitante dominou o jogo. Com jogo ofensivo, o Ferrão ficou próximo de balançar as redes, mas parou nas defesas do goleiro Léo, destaque do Iguatu na etapa inicial.

Na segunda etapa, o duelo caiu de intensidade. Apesar de incomodar pouco ofensivamente, o Iguatu conseguiu encaixar a marcação, dificultando a criação de jogadas do Ferroviário.

Quando o empate persistia no placar, o Tubarão encontrou na bola parada a solução para furar o bloqueio do Azulão. Após sofrer o gol, os donos da casa foram para o tudo ou nada e passaram a pressionar o time coral nos minutos finais.

Aos 49 minutos, Romário Costa apareceu livre dentro da área para empatar o jogo e fazer a festa da torcida presente no Morenão.

O Ferroviário volta a campo na terça-feira, 11, para enfrentar o Caucaia no Domingão. O Iguatu visita o Pacajus no mesmo dia, no Ronaldão.

No outro jogo da primeira rodada do Cearense realizado neste sábado, 8, o Caucaia venceu o Pacajus por 2 a 1. A Raposa inicia a competição na liderança com três pontos.

