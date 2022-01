Ferroviário inicia venda de ingressos para o duelo contra o Caucaia pelo Cearense

As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 2ª rodada do Campeonato Cearense

O Ferroviário iniciou as vendas de ingressos para o confronto contra o Caucaia, que acontece nesta terça-feira, 11, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. Os valores são únicos: R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. As entradas também serão comercializadas nas bilheterias do local do jogo. Sócios adimplentes entram de forma gratuita, assim como crianças com até 12 anos de idade.

Para ter acesso ao estádio, será necessário a apresentação de documento comprobatório da vacinação completa contra Covid-19. Uma equipe da Federação Cearense de Futebol estará no local para realizar a conferência.

Na primeira rodada do certame estadual, o Tubarão da Barra empatou por 1 a 1 com o Iguatu, no último sábado, 8, no estádio Morenão. O duelo foi decidido nos momentos finais da partida. O Coral abriu o placar aos 36 minutos do segundo tempo e o Azulão empatou nos acréscimos. Já o Caucaia estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Pacajus.

Venda de ingressos Ferroviário x Caucaia:

Preço: R$ 30 inteira e R$ 15 meia

Locais de venda: Ferrão Store (loja física do Ferroviário), site ingressosdevantagens.com.br (on-line) e na bilheteria do estádio Domingão no dia do jogo.



