Fortaleza x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Ceará duelam hoje, quarta, 17 de novembro (17/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Fortaleza e Ceará duelam hoje, quarta, 17 de novembro (17/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Tricolor do Pici possui 49 pontos somados em 32 jogos, sendo 14 vitórias, sete empates e 11 derrotas. Já o Alvinegro de Porangabuçu soma 42 pontos com 32 partidas jogadas, sendo nove triunfos, 15 igualdades e oito reveses.

Fortaleza x Ceará: onde assistir à transmissão ao vivo



O jogo entre Fortaleza e Ceará será transmitido no serviços de canais pagos, Premiere e TNT. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Fortaleza x Ceará: horário e local do jogo



A partida entre Fortaleza e Ceará irá ocorrer às 20 horas (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Fortaleza x Ceará: escalação provável

Fortaleza

3-5-2

Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Éderson, Felipe (Jussa), Matheus Vargas, B. Melo; Robson, David (Depietri). Téc: Vojvoda

Ceará

4-2-3-1

João Ricardo; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias, B. Pacheco; F. Sobral, Fabinho; Rick (Erick), Vina, Mendoza; Jael. Téc: Tiago Nunes

Fortaleza x Ceará: arbitragem do jogo

A partida será comandada pelo árbitro FIFA Raphael Claus. Ele terá Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima como assistentes. Jose Claudio Rocha Filho é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

