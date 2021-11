Torcedores narram expectativas sobre volta ao Castelão para o Clássico-Rei

Foram 655 dias de espera. Doze clássicos acompanhados apenas pela tela da TV. Nesta quarta-feira, 17, às 20 horas, o torcedor cearense vai poder ver e sentir, finalmente, um Clássico-Rei presencialmente na Arena Castelão. O POVO conversou com torcedores de Fortaleza e Ceará para saber como está a expectativa do torcedor para matar a saudade de ver um clássico in loco.



O sentimento compartilhado é, como não podia deixar de ser, ansiedade. Para a advogada Taís Lemos, de 28 anos, torcedora do Fortaleza, a presença de público em um clássico, depois de tanto sofrimento gerado pela pandemia, traz as “melhores sensações possíveis”. “Quem frequenta Clássicos-Rei sabe a diferença que é a atmosfera. A torcida grita mais, o jogador vai com mais força em cada dívida”, diz. “Falando de jogo, eu estou receosa. Otimista, porém, com aquele receio que acho que você tem que ir para todo clássico”.



O alvinegro Ygor de Castro, do podcast VozãoCast, destaca que a vitória sobre o Sport, praticamente, garantiu a permanência do Ceará e, portanto, agora, a meta é buscar objetivos maiores. Entretanto, ele joga o favoritismo para o outro lado, ainda que ressalte que o Ceará vem de uma sequência melhor.

O torcedor reforça que a volta ao estádio tem sido emocionante, com uma atmosfera de “como se fosse a primeira vez”, que deve se intensificar no clássico. “A expectativa é que seja uma linda festa. Que os torcedores vão e curtam numa paz, que dentro de campo os jogadores façam a guerra deles e que lá fora a gente faça a festa que a gente sabe fazer”, diz. "Vai ser gostoso sentir o clássico de novo."

