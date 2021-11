Juventude x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juventude e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 17 de novembro (17/11), pela partida da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Juventude ocupa a 17ª colocação na tabela com 36 pontos somados em 31 partidas. O time gaúcho possui oito vitórias, 12 empates e 11 derrotas, sendo seis triunfos, quatro reveses e seis igualdades como mandante.

Já o Fluminense é 8° colocado com 45 pontos somados em 32 jogos. O Tricolor das Laranjeiras possui 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas no torneio, sendo quatro triunfos, oito reveses quatro igualdades como visitante.

Juventude x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Juventude x Fluminense

Escalação provável

Juventude

Douglas; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho, Wagner (Wescley); Capixaba e Ricardo Bueno.

Fluminense

Marcos Felipe; Calegari, David Braz, Nino e Marlon; Wellington (André), Martinelli e Yago; Arias, Caio Paulista e John Kennedy.

Arbitragem

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

Quando será Juventude x Fluminense

Hoje, quarta, 17 de novembro (17/11), às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Juventude x Fluminense

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul



