4 mil torcedores comparecem a treino aberto para apoiar o Ceará antes do Clássico-Rei

Torcedores do Vovô marcaram presença na sede do clube, em Carlos de Alencar Pinto, para incentivar a equipe na véspera do confronto contra o Fortaleza, que acontece quarta-feira, 17, às 20 horas, pela 33ª rodada da Série A

Na véspera do Clássico-Rei contra o Fortaleza, que acontece quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A, a torcida alvinegra encheu as arquibancadas do Carlos de Alencar Pinto para apoiar o Vovô em treino aberto realizado nesta terça-feira, 16. Segundo estimativa do clube, cerca de 4 mil pessoas estiveram presentes.

Além dos cânticos, bandeirões e bateria, os alvinegros também levaram sinalizadores na cor verde para iluminar o anoitecer em Porangabuçu, criando uma atmosfera de incentivo para os jogadores dentro de campo, que realizavam o tradicional “rachão”, já que o treino tático e técnico comandando pelo treinador Tiago Nunes ocorreu de forma privada momentos antes.

Ao fim do coletivo, os atletas distribuíram brindes, autografaram camisas e tiraram fotos com os torcedores nos alambrados. Tiago Nunes fez questão de reunir todo o grupo para saudar a presença dos adeptos nas arquibancadas da sede do Alvinegro.

Entre os jogadores, um dos mais celebrados foi o meio-campista Vina. Autor de um dos gols na vitória por 2 a 1 contra o Sport-PE, na última rodada do Brasileirão, o camisa 29 — destaque do Vovô em 2020, com 23 gols e 19 assistências — é o vice-artilheiro do escrete preto-e-branco no Campeonato Brasileiro, com quatro tentos, e tem sido decisivo nos confrontos recentes pelo certame.

Erick, apesar de participar da confraternização e trajar o uniforme de treino, não participou das atividades e deve ser desfalque para o clássico. O atacante está se recuperando de um edema muscular na coxa direita. Em contrapartida, Fernando Sobral, expulso contra o Athletico-PR, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão e retorna ao time.

Para muitos do elenco do Vovô, será o primeiro Clássico-Rei com a presença de público nas arquibancadas do Castelão. Entre eles, o zagueiro Messias, titular absoluto do escrete. O defensor não escondeu as expectativas para o embate.

“Olha, com certeza amanhã tem tudo para ser um grande jogo, com a torcida presente, é uma sensação que tenho certeza de que será única na minha carreira e na minha vida. Jogar jogos teoricamente comuns, com torcida, já é uma diferença e uma adrenalina muito grande. Um clássico com a magnitude do Clássico-Rei vai ser uma coisa de marcar a vida da pessoa, me marcar e marcar todos os torcedores presentes. Daremos nosso melhor para sair com a vitória."



