Marlon rechaça favoritismo do Ceará para o Clássico-Rei na Série A: "Tudo se iguala"

O meio-campista Marlon, autor do gol que garantiu a vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Sport na última rodada da Série A, participou nesta terça-feira, 16, de coletiva de imprensa na véspera do Clássico-Rei. O jogador celebrou o primeiro tento com a camisa do Alvinegro e comentou sobre o importante confronto contra o Fortaleza.

"Não tem favorito. As equipes vêm muito bem no Brasileiro. Clássico é um campeonato à parte. Quando você joga uma Clássico tudo se iguala. É um jogo diferente. Tenho certeza que o time que estiver mais concentrado sairá com os três pontos", analisou o camisa 25.

O atleta de 31 anos mira o triunfo diante do maior rival para atingir o primeiro objetivo do Vovô no campeonato: os 45 pontos da permanência. Os três pontos diante do Tricolor podem subir o Ceará na tabela, além de diminuir para quatro pontos a diferença para o adversário.

"Vamos fazer de tudo para vencer. É pensar primeiro no nosso objetivo de atingir os 45 pontos. Vencendo o Clássico, a gente atinge o primeiro objetivo e depois vamos pensar em outros fatores no campeonato", comentou.

O volante falou ainda sobre o primeiro gol marcado pelo Vovô. "Deus colocou um cenário tão lindo com a volta da torcida, e eu estar podendo realizando o sonho de fazer o primeiro gol pelo Ceará. Foi uma felicidade imensa."

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 20h30min, no Castelão.

